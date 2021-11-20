Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Dibe vurduk"

Süper Lig'in 13.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Khouma Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan kötü skorlardan dolayı dibe vurduklarını söyledi. Mücadelede oyuncuların istekli olmadığını vurgulayan Yalçın, bu maçın sorumluluğunu üstüne almadığını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Konuşmak zor geliyor"

"Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz."

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"Sorumluluğu almıyorum"

"Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum."

"Kelimelerin tükendiği bir maç"

"Yediğimiz goller bireysel hatalar ve savunma hatalarından oluyor ama hata olmadan gol de olmuyor. Bizi üzen, daha önceki maçlarda en azından mücadele, istek, arzu vardı. Ama bugün maalesef kelimelerin tükendiği maç."

"Psikolojimiz bozuldu"

"Resmen mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun sahada olması, enerji olmaması bizi üzen taraflar. Burada çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün, bahane üretilecek bir durum bence yok. Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz, oyuncuları her türlü desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Aynı bahaneleri, aynı hikayeleri anlatmak kolay iş değil bizim için de."

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"Sahadan cevap alamıyoruz"

"Bu kadar çaresiz bir oyun, kenarda bu kadar çaresiz oturan bir teknik ekip... Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sahadan cevap alamıyoruz. Bugün, çok açıklamalık bir oyun yoktu. Oyunla ilgili çok bir şey söyleyemiyorum çünkü ortada bir oyun yoktu."

"Dibe vurduk"

"Bugünkü oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Bugünle ilgili şöyle oldu, böyle oldu diyemiyorum. Çünkü hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yapmadık. Her konuda aşağıdaydık. Bugünkü maçla ilgili açıklama yapacağım bir şey yok. Genele baktığımızda kazanmaya yakın olduğumuz oyunlar da oynadık, şanssızlıklar sonucu kaybettik ama öyle oyunlar oynamıştık. Bugün dibe vurduğumuz akşamdı. Kenarda bu kadar çaresizce oturduğumu hatırlamıyorum 2 seneden beri."

SPOR Beşiktaş kazanmayı unuttu