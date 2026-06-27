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Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'un yeni takımı belli oldu

12:0127/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Weghorst 2023 yılında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu.
Weghorst 2023 yılında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu.

Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Hollandalı yıldız oyuncu, Twente ile iki yıllık resmi sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Türkiye'de Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Wout Weghorst, Avrupa futbolundaki kariyerini Twente formasıyla sürdürecek.

Bir süredir transferi merakla beklenen 33 yaşındaki forvet, kulübüyle iki yıllık anlaşma sağladı.

Transferi resmileşen Weghorst, şu anda 2026 Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı’nın başarısı için mücadele veriyor.

Tecrübeli futbolcu son olarak yine ülkesinin takımlarından Ajax'ta forma giymişti.

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