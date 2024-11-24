Beşiktaş'ta 'istifa' sesleri: Başkan adayından mesaj var

Siyah beyazlıların başkan adayı Ali Sinanoğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sinanoğlu, "Sizin hayallerinizin tükendiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar. Düzeni yıkmaya geliyordunuz, düzene ayak uydurdunuz. Düzenden geçinenlerle bir olup düzeni korudunuz. Beşiktaş’ın sırtına 12 milyar 271 milyon 873 bin TL yükümlülük borcu yüklediniz, sonuç? Gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.