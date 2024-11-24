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Beşiktaş'ta 'istifa' sesleri: Başkan adayından mesaj var

Beşiktaş'ta 'istifa' sesleri: Başkan adayından mesaj var

21:3824/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor.

Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 yenildi. Siyah beyazlı taraftarlar mücadele sonunda yönetime tepki gösterdi. Tüpraş Stadı'nda "Yönetim istifa" sloganları atılırken başkan adayı Ali Sinanoğlu da sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor. Siyah beyazlılar son olarak Göztepe karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 yenik ayrıldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş yönetimi istifaya davet edildi.

Siyah beyazlıların başkan adayı Ali Sinanoğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sinanoğlu, "Sizin hayallerinizin tükendiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar. Düzeni yıkmaya geliyordunuz, düzene ayak uydurdunuz. Düzenden geçinenlerle bir olup düzeni korudunuz. Beşiktaş’ın sırtına 12 milyar 271 milyon 873 bin TL yükümlülük borcu yüklediniz, sonuç? Gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.

  • Ali Sinanoğlu, önceki günlerde TVNET'te katıldığı 19. saat programında Beşiktaş Kulübü başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu.

#Beşiktaş
#Süper Lig
#Ali Sinanoğlu

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