Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine son verildi.
Süper Lig 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, karşılaşma sonrası acil toplantı gerçekleştirdi.
Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın, alınan kötü sonuçların ardından ligin bir hafta bitimine kala istifasını sundu.
Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi kabul ettiği ve Yalçın ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.