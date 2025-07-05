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Beyzanur Akkuş Avrupa şampiyonu

Beyzanur Akkuş Avrupa şampiyonu

14:065/07/2025, Cumartesi
IHA
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Beyzanur Akkuş U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Beyzanur Akkuş U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Beyzanur Akkuş, İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı güreşçisi Beyzanur Akkuş, İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 65 kilo kategorisinde mücadele eden Akkuş, finalde Rus rakibi Margarita Salnazarian’ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Beyzanur Akkuş, ülkemize ve şehrimize büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve Beyzanur’un ailesini yürekten tebrik ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, spora ve sporcuya desteğimizi her zaman sürdürecek, genç yeteneklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şampiyon sporcumuz Beyzanur Akkuş’u bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

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