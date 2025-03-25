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Bodrum FK'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Bodrum FK'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

14:2125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
AA
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Bodrum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bodrum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.


Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça nasıl hazırlanıyorlarsa bu maça da öyle hazırlandıklarını söyledi.


Ligdeki hedefleri için çalışmayı ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini belirten Morais, "Şimdiye kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız." diye konuştu.



Çalışarak daha iyi bir takım haline geleceklerini kaydeden Morais, "Ne kadar iyi olursak maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.


Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkilerine değinen Portekizli teknik adam, "Mourinho ile çok yakın ilişkim var, bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Bana vermiş olduğu şansla, onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri." yorumunu yaptı.

#Bodrum FK
#Fenerbahçe
#Jose Morais

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