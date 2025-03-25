Bodrum FK'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.





Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça nasıl hazırlanıyorlarsa bu maça da öyle hazırlandıklarını söyledi.





Ligdeki hedefleri için çalışmayı ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini belirten Morais, "Şimdiye kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız." diye konuştu.









Çalışarak daha iyi bir takım haline geleceklerini kaydeden Morais, "Ne kadar iyi olursak maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.



