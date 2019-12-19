PREMİER LİG

Bu kadarına da PES

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımından rahatsız olan Çinliler, yeni bir skandala imza attı. Yıldız futbolcunun popüler bilgisayar oyunu PES'in Çin sürümlerinden çıkarılacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil maç öncesi dua ediyor.

Mesut Özil maç öncesi dua ediyor.

Fotoğraf: HANNAH MCKAY / Reuters

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, PES oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi.

İngiltere’nin Independent gazetesinin haberine göre, PES’in Çin haklarını elinde bulunduran şirket, “Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Maçına sansür uyguladılar

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil’in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

Mesut Özil, Çin'in zulmüne şu ifadelerle dikkati çekmişti;

  • Ey Doğu Türkistan...
  • Ümmetin kanayan yarası...
  • Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...
  • Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...
  • Kuran'lar yakılıyor...
  • camiler kapatılıyor...
  • Medreseler yasaklanıyor...
  • Din alimleri birer birer öldürülüyor...
  • Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...
  • Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...
  • Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...
  • Tüm bunlara rağmen...
  • Ümmeti Muhammet suskun...
  • Sesi çıkmıyor...
  • Müslümanlar sahiplenmiyor...
  • Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.
  • Hz. Ali ne güzel demiş:
  • "Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"
  • Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?
  • Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.
  • Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.
  • Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...
  • Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.

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