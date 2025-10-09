Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bulgaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Bulgaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

12:019/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Luis Godinho
Luis Godinho

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan - Türkiye maçını, Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacağı mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.


UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonundan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Portekizli Miguel Nogueira olacak.


Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

#Türkiye
#Bulgaristan
#Luis Godinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE KÖK - REFAH PAYI ARTIŞLI ZAM! 16.881 TL taban maaş alan SGK-SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşı belli oldu: Ek zam ile 18.810 TL...