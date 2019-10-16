Buna niye soruşturma yok

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde yoluna lider devam eden A Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde bulunuyor. Elemelerde H Grubu’nda son dünya şampiyonu Fransa’nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü. A Milli Takım, son 2 haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamazsa tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu’nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.

İLK KEZ LİDER GİDECEK

Türkiye, H Grubu’nu lider tamamlaması durumunda tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek. Daha önce 1 FIFA Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası’na katılan A Milli Takım, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.

1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonalarına elemeleri ikinci sırada bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası’na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı. Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası’na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti.

5. AVRUPA ŞAMPİYONASI KAPIDA

A Milli Takım, H Grubu’nu ilk 2’de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yerini alacak. Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda’dan 1 puan alması durumunda EURO 2020’ye katılmayı garantileyecek. Milliler, İzlanda’ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecek.

GÜNEŞ 3. TEKNİK ADAM OLACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 bileti alınması durumunda ay-yıldızlı ekibi Avrupa Şampiyonası’na götüren 3. teknik adam olacak. Tarihinde 4 kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye, bu sevinci 2 farklı teknik adam yönetiminde yaşadı. Ay-yıldızlı takım, 1996, 2008 ve 2016 Avrupa şampiyonalarına Fatih Terim, 2000 Avrupa Şampiyonası’na ise Mustafa Denizli yönetiminde katılmıştı.

Bild’den skandal benzetme



EURO 2020 elemerinde Fransa’yla karşılaşan A Milli Takımımız’ın attığı golün ardından Barış Pınarı Harekatı’na destek için asker selamı göndermesi Almanları rahatsız etti. Bild gazetesi yaptığı haberde skandal bir benzetmeye yer verdi. Bulgaristan-İngiltere maçında ev sahibi ekibin taraftarları Nazi selamı ve ırkçı saldırılarda bulundular. Bild, bu iğrenç hareketle A Milli futbolcularımızın asker selamını bir tuttu. Bild haberine “EURO2020’de skandal akşam” başlığıyla verdiği haberde milli futbolcularımızın fotoğrafıyla Nazi selamı veren Bulgarları yanyana koydu. UEFA’nın asker selamıyla ilgili soruşturma olmadığını açıklamıştı.

İki yüzlü Fransa

Fransa’da, Türkiye maçının iptali için kampanya başlatıldı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da asker selamını hazmedemedi. Maracineanu, asker selamının cezalandırılmasını istedi. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bu girişime “Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz. UEFA’yı soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum” dedi. 2018 Dünya Kupası’nda Fransız futbolcu Antoine Griezmann şampiyonluğu asker selamı ile kutlamıştı. A Milli Takımın asker selamını ekrana getirmeyen Fransa, kendi oyuncuların selamını paylaşmaktan ise çekinmemişti.

UEFA’DAN SORUŞTURMA

UEFA, Milli futbolcuların asker selamı vermesi nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA’dan yapılan açıklamada, maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilendiği iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Hakimiyet Türkiye’de



A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalması, Fransa basınında geniş yer buldu. France Football, Türkiye karşısında tökezlediklerini belirtirken; Lequipe de iyi futbola karşın rakip savunmayı geçemediklerini yazdı. Le Figaro ise grupta hakimiyetin Türkiye’ye geçtiğini ifade etti.

Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 kalarak EURO 2020 elemelerinde finallere katılma adına büyük bir avantajı cebine koydu. Bu maç, Fransa basınında da manşetleri süsledi. France Football, ‘Mavililer, Türkiye karşısında tökezledi’ başlığını kullandı. Haberde Fransa’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası için biraz daha beklemeleri gerekeceği vurgulandı. Lequipe ise, Türkiye’nin savunmasına dikkat çekti. Baştan sona sahadaki hakimiyetin kendilerinde olduğunu yazan gazete, ay yıldızlıların kaleci Mert Günok önderliğinde sağlam kalabildiğini ifade etti. Stade de France’deki atmosfere dikkat çeken Le Parisien gazetesi de, ‘’Yenmemiz gereken bir maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Bu durum 2020 Avrupa Şampiyonası için gerginliği arttırıyor’’ ifadesini kullandı. Le Figaro da Fransa’nın favori gösterildiği grupta, hakimiyetin Türkiye’ye geçtiğini okuyucularına aktardı. İtalyan Foot Mercato, “Fransa, Türkiye’yi yenmeyi başaramadı”, İspanyol Marca gazetesi “Fransa ile Türkiye, EURO2020’ye bir adım uzaklıkta”, AS gazetesi de “Fransa, Türkiye’yi yenemedi ve liderliği alamadı” başlıklarını kullandı.

YAYINCI KURULUŞ: ASKER SELAMINI EKRANLARA VERMEMEMİZİ UEFA İSTEDİ

Diğer yandan maçın yayını ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi M6 Group, asker selamını yayınlamama nedenlerinin UEFA’dan aldıkları talimat olduğunu duyurdu. M6 Group’tan yapılan açıklamada, “UEFA’nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye’nin golü, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi” denildi.

İzlanda rüya görüyor

A Milli Takımımız, EURO 2020’ye 2 maç kala grupta liderliğini sürdürüyor. 4 puan gerimizdeki grup 3.’sü İzlanda ise Türkiye’yi yenip, büyük bir sürpriz ile finallere gideceğini düşünüyor

A Milli Takımımız, Fransa ile Paris’te 1-1 berabere kalarak EURO 2020’ye katılım yolunda büyük bir avantaj sağladı. Gruptaki rakiplerimizden İzlanda ise Andorra’yı yendi ancak Paris’ten gelen haber, İzlandalıları adeta yıkıma uğrattı. İzlandalı futbolcular, maçın ardından yaptığı açıklamada Türkiye’yi yeneceklerinden oldukça emin. Arnor Ingvi Traustason, Türkiye’yi yeneceklerini söyleyerek, “Andorra karşısında zorlandık, çünkü Andorra sıkıcı bir takım, futbol keyif vermiyor. Fransa’dan aldığımız haberler iyi değil ancak son ana kadar şansımızı sürdürüyor. Türkiye’yi orada yeneceğiz ve daha sonra da Andorra’ya inanacağız. Türkiye’nin Andorra’daki suni çimde kazanması hiç kolay olmayacak” ifadelerini kullandı. Diğer oyuncu Arnor Sig ise, “İşimizin zor olduğunu biliyoruz ancak Türkiye’yi kendi ülkesinde yenebiliriz. Andorra çok zorlu bir takım ve katı savunma yapıyorlar. Biz, Türkiye’yi yendikten sonra Andorra’nın da Türkler’e zorluk çıkartacağını düşünüyorum” dedi. A Milli Takımımız, 14 Kasım’da Türk Telekom Stadı’nda İzlanda ile berabere kalsa dahi, finallere gitmeye hak kazanacak.

Avrupa futbolu ırkçılığın pençesinde

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Bulgaristan ile İngiltere arasında oynanan maçta İngiliz futbolcuların ırkçı saldırıya maruz kalması, Avrupa futbolunda ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İngiltere’nin EURO 2020 Elemeleri’nde deplasmanda Bulgaristan’ı 6-0 yendiği maça ırkçı tezahüratlar damga vurdu. Irkçılığın pençesinde olan Avrupa’da gündem yine “ayrımcılık” oldu. Türkiye’nin sınırındaki terör unsurlarına karşı başlattığı haklı operasyon Barış Pınarı Harekatı’na destek veren paylaşımda bulunan Enver Cenk Şahin, taraftarların saldırısına maruz kaldı ve kulübü tarafından da kadro dışı bırakıldı. Türkiye’ye destek mesajlarını, futbolcuların asker selamını hazmedemeyen Avrupa’nın ırkçılıkta iki yüzlü tavrı, eleştirilere neden oluyor. İtalya’da, umuda yolculuğa çıkan sığınmacıları limanlara almayan, batan gemilerin yanından geçip yardım etmek yerine onları ölüme terk edenler, ırkçılığın ateşine benzin döküyor. Siyaset sahnesinde oynanan bu ırkçı oyun, tribünde kendisine aktör buluyor. Futbolda ırkçılığın hız kesmediği İtalya’da Juan Jesus, Dalbert Henrique, Romelu Lukaku ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Bakan Kasapoğlu Enver Cenk’e sahip çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Saint Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’i kabul etti. Kasapoğlu, “Enver Cenk’in bu davranışı bir hakareti, suçu ortaya koyan bir davranış değil. Onu sırf bu davranışı vesilesiyle linç edenler, sportif yaşamı noktasında kariyerini bölmek isteyenler çok ciddi bir şekilde haksızlığı ortaya koyuyorlar. Biz kendisinin yanındayız. Bugünleri tarih yazıyor. Gerek Enver Cenk arkadaşımız, gerek diğer sporcularımız tarihin sayfalarında şanla şerefle anılacak. Haksızlık yapanlar, ısrarla gerçeklere karşı gözlerini kapatanlar da hafızalarda utanç vesilesi olarak yer alacak” dedi. Enver Cenk Şahin ise kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Milletimizin internet üzerinden vermiş olduğu mesaj gurur, onur verici” dedi. Öte yandan Enver Cenk Şahin, bu süreçte eski kulübü Medipol Başakşehir ile idmanlara devam edecek.

Schalke, Ozan Kabak’ı uyaracak!

Almanya’nın Schalke 04 Külübü’nün, asker selamı konusunda Ozan Kabak’ı uyaracağı yazıldı. Kicker’de yer alan haberde Schalke 04’ün milli futbolcuyla ‘asker selamı’ konusunu konuşacağı ifade edildi. Haberde tam olarak, “Ozan Kabak ile ‘asker selamı’ konusunu kendi aramızda konuşacağız. Takımımız, yaşanan olaylarla ilgili bu sembolik hareketlerden kendini uzak tutmak istiyor” ifadeleri kullanıldı. Haberde, Schalke 04’ün Suriye’de yaşanan olaylardan kendini uzak tutmak istediği de ifade edildi.