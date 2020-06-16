BUNDESLİGA

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.

Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.

Fotoğraf: POOL

Bundesliga’nın 32’nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen’e konuk oldu. Weser Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip 43’üncü dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8’inci, toplamda 30’uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih’ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79’uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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