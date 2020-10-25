LİGUE 1

Burak Yılmaz attı ama oyundan alındı: Kral sinirlerine hakim olamadı

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Nice ile oynanan maçta takımının beraberlik golünü attı. Yılmaz'ın golü sonrasında Lille sosyal medya hesabı 'Kral' paylaşımında bulundu. Öte yandan son dakikalarda oyundan alınmasına tepki gösteren tecrübeli golcü teknik direktörüne tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz, Fransa Ligi'nde gol krallığı yarışına ortak oldu.

Burak Yılmaz, Fransa Ligi'nde gol krallığı yarışına ortak oldu.

Fotoğraf: ERIC GAILLARD

Burak Yılmaz, Fransa liginde Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu. Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu.

Öte yandan Burak Yılmaz son dakikalarda oyundan alınırken teknik direktörü Galtier'e sert tepki gösterdi.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı gol;

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