Burak Yılmaz attı ama oyundan alındı: Kral sinirlerine hakim olamadı

Burak Yılmaz, Fransa liginde Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu. Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu.
Öte yandan Burak Yılmaz son dakikalarda oyundan alınırken teknik direktörü Galtier'e sert tepki gösterdi.
İşte Burak Yılmaz'ın attığı gol;
[#OGCNLOSC🇫🇷] Le but de Burak Yilmaz 🇹🇷 (1-1) ! pic.twitter.com/3KUtR69g2Z
[#OGCNLOSC🇫🇷] Le but de Burak Yilmaz 🇹🇷 (1-1) ! pic.twitter.com/3KUtR69g2Z— 🚨LOSC Lille Fans🚨 (@LOSC_fs) October 25, 2020
Lille sosyal medya hesabından "Sorun yok, ben buradayım" paylaşımı pic.twitter.com/TAA1XflJ1w
Lille sosyal medya hesabından "Sorun yok, ben buradayım" paylaşımı pic.twitter.com/TAA1XflJ1w— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 25, 2020
Yorum