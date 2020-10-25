Burak Yılmaz attı ama oyundan alındı: Kral sinirlerine hakim olamadı

Burak Yılmaz, Fransa liginde Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu. Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu.

Öte yandan Burak Yılmaz son dakikalarda oyundan alınırken teknik direktörü Galtier'e sert tepki gösterdi.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı gol;

[#OGCNLOSC🇫🇷] Le but de Burak Yilmaz 🇹🇷 (1-1) ! pic.twitter.com/3KUtR69g2Z — 🚨LOSC Lille Fans🚨 (@LOSC_fs) October 25, 2020