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Burak Yılmaz sürprizi: Süper Lig'e geri dönüyor

Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak istediği ve sezon sonunda siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Burak Yılmaz sürprizi: Süper Lige geri dönüyor
Bu sezon Lille formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın eski takımı Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürüldü.

Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp, kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak isteyen milli golcüyü sezon sonu bedelsiz olarak renklerine bağlayacak.

İtalya Serie A'dan da teklifler alan 36 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezonda Beşiktaş'ı çalıştırması beklenen Şenol Güneş'in etkisiyle de siyah-beyazlı ekipte forma giymek istediği bildirildi.

  • Lille'de 60 maça çıkan Burak Yılmaz, 24 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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