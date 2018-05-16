Çağlar Söyüncü adım adım Arsenal'e

İngiliz basını, Freiburg'da forma giyen ve daha önce de Arsenal'e transferi gündeme gelen Çağlar Söyüncü hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Daily Telegraph'ın haberine göre Arsenal, 21 yaşındaki milli futbolcuyu 35 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Oyununun altyapısından yetiştiği Altınordu da bu transfer gerçekleşirse yüzde 25 pay (52,5 milyon TL) alacak.

Bir başka İngiliz sitesi ise genç yıldızın transferinin 14 gün içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Arsenal iddiası daha önce oyuncunun altyapısında yetiştiği Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan tarafından da dile getirilmiş ancak Freiburg bu söylemleri yalanlamıştı.