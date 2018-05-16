BUNDESLİGA

Çağlar Söyüncü adım adım Arsenal'e

Freiburg forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için İngiliz devi Arsenal'in 35 milyon sterlinlik bir teklife hazırlandığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü bir çok Avrupa kulübünün gündeminde.

Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü bir çok Avrupa kulübünün gündeminde.

İngiliz basını, Freiburg'da forma giyen ve daha önce de Arsenal'e transferi gündeme gelen Çağlar Söyüncü hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Daily Telegraph'ın haberine göre Arsenal, 21 yaşındaki milli futbolcuyu 35 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Oyununun altyapısından yetiştiği Altınordu da bu transfer gerçekleşirse yüzde 25 pay (52,5 milyon TL) alacak.

Bir başka İngiliz sitesi ise genç yıldızın transferinin 14 gün içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

  • Arsenal iddiası daha önce oyuncunun altyapısında yetiştiği Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan tarafından da dile getirilmiş ancak Freiburg bu söylemleri yalanlamıştı.

Freiburg'dan Çağlar Söyüncü açıklaması
Freiburg'dan Çağlar Söyüncü açıklaması

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Arsenal'lı yetkililerin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün genç takım bilgilerini kendilerinden istediklerini açıklamıştı.Ancak milli futbolcunun kulübü Freiburg'un sportif direktörü Jochen Saier, Bild'e yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek şunları ifade etti:Seyit Özkan senaryoyu çok bilmiyor. Bu açıklamaların hiçbir anlamı yok. Arsenal ne benimle iletişime geçti ne de bir teklif yaptı. Çağlar SÖYÜNCÜ (@syncaglar)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Mar 25, 2018 at 3:47öö PDT)

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