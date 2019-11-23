PREMİER LİG

Çağlar Söyüncü'lü Leicester deplasmanda galip

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, Brighton & Hove Albion’u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Çağlar 11’de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi İHA
Leicester City 2015-2016 yılında Premier Lig'de şampiyon olarak tarih yazmıştı.

Leicester City 2015-2016 yılında Premier Lig'de şampiyon olarak tarih yazmıştı.

İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında Leicester City, The American Express’de karşılaştığı Brighton & Hove Albion’u 2-0 mağlup etti.

Leicester’da milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Leicester City golleri ikinci yarıda 64. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada James Maddison’dan geldi.

  • Bu maçla birlikte Brendan Rodgers’ın öğrencileri puanını 29’a çıkarırken, ev sahibi ekip ise 15 puanda kaldı.

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