Surinam asıllı Hollandalı eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, eski takımı Chelsea'ye sürpriz bir transfer önerisinde bulundu.

İngiliz ekibinin efsane golcüleri arasında yer alan Hasselbaink, Chelsea'nin Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'nin yerine Liecester City'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması gerektiğini savundu.

"Çağlar Chelsea'ye iyi olur"

Jimmy Floyd Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'nin transfer edilmesinin iyi olacağını düşünüyor ama ben katılmıyorum çünkü hem 29 yaşında hem de çok pahalı. Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.