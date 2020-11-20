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Çağlar Söyüncü'yü İngiliz devine önerdi: "Onu alın"

Chelsea'nin eski futbolcularından Hasselbaink, İngiliz ekibinin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de birlikte forma giyiyor.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de birlikte forma giyiyor.

Surinam asıllı Hollandalı eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, eski takımı Chelsea'ye sürpriz bir transfer önerisinde bulundu.

İngiliz ekibinin efsane golcüleri arasında yer alan Hasselbaink, Chelsea'nin Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'nin yerine Liecester City'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması gerektiğini savundu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Hasselbaink, şu anda kulüpsüz durumda.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Hasselbaink, şu anda kulüpsüz durumda.

"Çağlar Chelsea'ye iyi olur"

Jimmy Floyd Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'nin transfer edilmesinin iyi olacağını düşünüyor ama ben katılmıyorum çünkü hem 29 yaşında hem de çok pahalı. Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 40 milyon euro.
24 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

Çağlar Söyüncü: İngiltere'de Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyum
Çağlar Söyüncü: İngiltere'de Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyum

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen milli oyuncu, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Leicester City'yi destekleyen birçok Türk taraftar var ve kulübün bunu hak ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Everton'a karşı yarın oynayacakları lig maçını yorumlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu, "Premier Lig'de kolay maç yok. Tecrübeli, genç ve yetenekli futbolculardan oluşan iyi bir takımız ve iyi bir maç çıkarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Çağlar, taraftarın kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken maçların seyircisiz oynanmasının da tuhaf geldiğini aktardı.Teknik direktör Brendan Rodgers'la ilgili de konuşan Çağlar, "Geldiği ilk günden beri kulübe çok pozitif etkisi oldu. Özellikle genç oyunculara çok katkısı oldu. Sürekli konuşuyoruz ve bana kişisel olarak çok yardım ediyor. Harika bir kariyeri var, sorabileceğim her şeyi soruyorum" şeklinde düşüncelerini paylaştı.#ÇağlarSöyüncü 🇹🇷 pic.twitter.com/I2VYItxvdl&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 12, 2020 Galeri: Çağlar Söyüncü'nün menajeri açıkladı: Barcelona ve PSG istiyor

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