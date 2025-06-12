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Can Koç Galatasaray'da

Can Koç Galatasaray'da

17:1112/06/2025, Perşembe
IHA
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Can Koç, pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.
Can Koç, pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen Can Koç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Can Koç'u renklerine bağladı.


Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, pasör çaprazı Can Koç’u kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2003 doğumlu genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel voleybol kariyerine 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde başlayan oyuncu, sırasıyla Akkuş Belediyespor ve Arkas Spor forması giydi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara katıldı" denildi.




#Galatasaray Erkek Voleybol Takımı
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