Cenk İldem'den bronz madalya
GÜREŞ

Cenk İldem'den bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi IHA
Cenk İldem dünya üçüncüsü oldu.

Cenk İldem dünya üçüncüsü oldu.

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk, turnuvayı madalya ile kapatırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da katılma hakkı elde etti.

Mücadelenin ilk setini 1-0 önde kapatan Cenk, ikinci sette aldığı puanlarla karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk madalyayı kazanan güreşçimiz oldu.

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