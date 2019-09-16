Cenk İldem'den bronz madalya

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk, turnuvayı madalya ile kapatırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da katılma hakkı elde etti.

Mücadelenin ilk setini 1-0 önde kapatan Cenk, ikinci sette aldığı puanlarla karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk madalyayı kazanan güreşçimiz oldu.