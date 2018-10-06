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Cenk Tosun yine kulübede

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Leicester City deplasmanında yedekler arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun yeni sezonda ilk golünü geçen hafta Fulham'a atmıştı.

Cenk Tosun yeni sezonda ilk golünü geçen hafta Fulham'a atmıştı.

Fotoğraf: PHIL NOBLE / Reuters

Everton'da son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybeden Cenk Tosun, Leicester City maçına da yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Marco Silva, milli futbolcunun yerine en uçta Brezilyalı Richarlison'a görev verdi.

Cenk Tosun yeni sezonda ilk golünü geçen hafta Fulham'a karşı atmıştı. Milli futbolcunun İngiliz ekibiyle ile çıktığı 23 resmi maçta ise 6 golü bulunuyor.

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