PREMİER LİG

Chelsea Barkley'e kavuşuyor

Chelsea'nin sezon başında 37 milyon euroya kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Ross Barkley'i 16 milyon euroya kadrosuna kattığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barkley sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemedi.

Barkley sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemedi.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea sezon başında renklerine bağlamaya çalıştığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ross Barkley'de mutlu sona ulaştı.

Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz yaz İngiliz oyuncunun bonservisi için Everton'a 37 milyon euro öneren Chelsea, oyuncunun transfer olmaktan vazgeçmesi nedeniyle bu isteğini gerçekleştirememişti.

  • Haberde Antonio Conte yönetimindeki Chelsea'nin, yıldız futbolcuyu 16 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı belirtildi.

Barkley'in Everton ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

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