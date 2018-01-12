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Chelsea'nin yeni stadına ilginç engel

Chelsea Kulübü için Londra'da inşa edilen stadyum, yakınlarda yer alan bir evin gün ışığı almasını engellediği için şikayet edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea'nin yeni yapılacak stadyumunun kapasitesi, Stamford Brigde'in (41 bin 800) aksine 60 bin seyirci kapasiteli olacak.

Chelsea'nin yeni yapılacak stadyumunun kapasitesi, Stamford Brigde'in (41 bin 800) aksine 60 bin seyirci kapasiteli olacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea için inşa edilen ve 60 bin seyirci kapasiteli olacağı bildirilen stadyumun inşaatı, bir ailenin şikayeti üzerine durduruldu.

BBC'de yer alan habere göre Crosthwaites ailesi, yapılan yeni stadyumun evlerinin gün ışığı almasını engelleyeceği yönündeki iddiayla şikayette bulundu.

Chelsea tarafından tazminat teklif edilen aile bunu kabul etmedi ve şikayetini geri çekmedi.

  • İngiliz devi ise bu şikayete karşılık itirazda bulundu. İnşaatı durdurulan stadyumla ilgili ilerleyen günlerde karar verileceği kaydedildi.

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