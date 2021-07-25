Spor Cicaldau "İkisini de tanıyorum, onları mahcup etmeyeceğim"
TRANSFER

Cicaldau: "İkisini de tanıyorum, onları mahcup etmeyeceğim"

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Cicaldau: İkisini de tanıyorum, onları mahcup etmeyeceğim
Cicaldau sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Cicaldau, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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