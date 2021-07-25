Cicaldau: "İkisini de tanıyorum, onları mahcup etmeyeceğim"

Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Cicaldau, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Alexandru Cicaldau, bu sabah takımımızla birlikte ilk idmanına çıktı. 💪 pic.twitter.com/6UbxTayZyA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2021