Çinli sporcu 16 yaşında dünya rekoru kırdı

Çinli sporcu 16 yaşında dünya rekoru kırdı

16:3915/09/2025, Pazartesi
AA
Pıng Şinlu'nun zafer pozu
Pıng Şinlu'nun zafer pozu

Çin'de 16 yaşındaki milli sporcu Pıng Şinlu, Dünya Atıcılık Sporları Federasyonu'nun (ISSF) Ningbo şehrinde düzenlenen şampiyonasında dünya rekoru kırdı.

China Daily'nin haberine göre, ISFF Dünya Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek dalında yarışan 16 yaşındaki Pıng, final atışlarında 255.3 puan toplayarak şampiyon oldu.


Pıng, bu performansıyla Çinli Vang Zıfey'in nisan ayında Peru'nun başkenti Lima'daki düzenlenen turnuvada elde ettiği 254.8 puanlık derecesini geride bırakarak genç yaşta yeni dünya rekoruna adını yazdırdı.


Genç sporcunun derecesi aynı zamanda "gençler dünya rekoru" olarak da kayıtlara geçti.


Pıng Şinlu, turnuvada ayrıca Olimpiyat şampiyonu Çinli atıcı Şıng Lihao ile yarıştığı kadınlar havalı tüfek karışık takım müsabakasında da gümüş madalya kazandı.




