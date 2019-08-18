Coutinho Münih'te

Barcelona'nın 2017-2018 sezonu devre arasında Liverpool'dan 145 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Coutinho, Bundesliga ekibi Bayer Minih'e transfer oluyor.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Bavyera ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Münih'e geldi.

Alman basınında yer alan haberlerde Bayern Münih'in kiralama bedeli olarak 8,5 milyon euro ödeyeceği, oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 120 milyon euro olduğu ifade edildi.

Barcelona formasıyla 76 maça çıkan Coutinho, 21 gol atarken 11 de asist yaptı.