Coutinho Münih'te
BUNDESLİGA

Coutinho Münih'te

Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho'yu satın alma opsiyonuyla kiralıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coutinho, geçen sezon Barcelona formasıyla çıktığı 54 maçta 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Coutinho, geçen sezon Barcelona formasıyla çıktığı 54 maçta 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

Barcelona'nın 2017-2018 sezonu devre arasında Liverpool'dan 145 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Coutinho, Bundesliga ekibi Bayer Minih'e transfer oluyor.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Bavyera ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Münih'e geldi.

Alman basınında yer alan haberlerde Bayern Münih'in kiralama bedeli olarak 8,5 milyon euro ödeyeceği, oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 120 milyon euro olduğu ifade edildi.


  • Barcelona formasıyla 76 maça çıkan Coutinho, 21 gol atarken 11 de asist yaptı.

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