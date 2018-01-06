PREMİER LİG

Coutinho resmen Barça'da

Barcelona, sezon başında kadrosuna katmak istediği fakat bir türü transferini gerçekleştirmediği Coutinho için devre arası transfer döneminde kesenin ağzını açtı. Liverpool'a 160 milyon Euro ödeyecek olan Katalan devi, futbolcunun serbest kalma bedelini de 400 milyon Euro olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coutinho bu sezon Premier Lig'de oynadığı 14 maçta 12 gol 8 asist yaptı.

Coutinho bu sezon Premier Lig'de oynadığı 14 maçta 12 gol 8 asist yaptı.

Liverpool, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho için yaptığı transfer teklifini kabul etti.

Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon Euro ödeyecek.

Coutinho ile 5,5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, oyuncunun serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi.

Barcelona dünya yıldızının transferini böyle duyurdu

#Barcelona, #Coutinho transferini böyle duyurdu

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

  • Haberde Barça'nın bu ücretin 120 milyon euroluk kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Barcelona'nın transferini sponsoru sızdırdı
Barcelona'nın transferini sponsoru sızdırdı

Barcelona Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Coutinho'nun transferinde mutlu sona ulaştı.25 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibine transferi ise forma sponsoru Nike tarafından duyuruldu.Nike'ın ürün satışı bölümünde, "Coutinho Camp Nou için hazır" ifadeleri kullanıldı.Nike, resmi hesabından Barcelona&#39;nın Coutinho transferini resmen duyurdu! pic.twitter.com/qalEplKog8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Aralık 2017

Well done boys. #gratidao #200

Philippe Coutinho (@phil.coutinho)'in paylaştığı bir gönderi ()


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