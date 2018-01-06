Coutinho resmen Barça'da

Liverpool, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho için yaptığı transfer teklifini kabul etti.
Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon Euro ödeyecek.
Coutinho ile 5,5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, oyuncunun serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi.Barcelona dünya yıldızının transferini böyle duyurdu
- Haberde Barça'nın bu ücretin 120 milyon euroluk kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.
Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirsiniz...
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