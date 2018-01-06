Coutinho resmen Barça'da

Liverpool, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho için yaptığı transfer teklifini kabul etti.

Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon Euro ödeyecek.

Coutinho ile 5,5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, oyuncunun serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi.

#Barcelona, #Coutinho transferini böyle duyurdu Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 6, 2018 at 11:14öö PST )

Haberde Barça'nın bu ücretin 120 milyon euroluk kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Barcelona'nın transferini sponsoru sızdırdı Barcelona Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Coutinho'nun transferinde mutlu sona ulaştı.25 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibine transferi ise forma sponsoru Nike tarafından duyuruldu.Nike'ın ürün satışı bölümünde, "Coutinho Camp Nou için hazır" ifadeleri kullanıldı.Nike, resmi hesabından Barcelona'nın Coutinho transferini resmen duyurdu! pic.twitter.com/qalEplKog8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Aralık 2017

Well done boys. #gratidao #200 Philippe Coutinho (@phil.coutinho)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 26, 2017 at 1:11ös PST )



