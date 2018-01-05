BUNDESLİGA

De Jong'un yeni durağı Almanya oldu

Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı futbolcu Nigel de Jong sezon sonuna kadar Bundesliga ekibi Mainz 05 ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Nigel de Jong.

Nigel de Jong.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Mainz 05, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp direktörü Rouven Schröder, kaliteli bir futbolcuyu kadrolarına katmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Lider, savaşçı fakat aynı zamanda üst düzey profesyonel bir oyuncu. Muazzam futbol tecrübesini ve karakterini ikinci yarıda takıma verecek." ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu daha önce de Alman ekibi Hamburg'un formasını giymişti.

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