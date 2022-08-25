Spor Beşiktaş Dele Alliye kavuştu
TRANSFER

Beşiktaş Dele Alli'ye kavuştu

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.

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Haber Merkezi AA
Dele Alli geldi mi?
Dele Alli ayağın tozuyla taraftara üçlü çektirdi.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton’dan kiralık olarak anlaşmaya vardığı Dele Alli’yi İstanbul’a getirdi.

Gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.

Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.

Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.

AA

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