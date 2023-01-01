Devler Kvaratskhelia'nın peşinde

Napoli'nin genç yıldızı Khvicha Kvaratskhelia bu sezon gösterdiği çıkışla göz dolduruyor. Gürcü yıldız bu sezon 20 maçta 9 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Khvicha Kvaratskhelia'nın formu bazı Premier Lig devlerinin gözünden kaçmadı. Napoli sol kanat oyuncusu için transfer teklifleri olduğu konuşuluyor.

İngiliz devleri peşinde

İngiltere'nin iki dev takımı Arsenal ve Manchester City'nin genç isminin peşinde olduğu iddia ediliyor. Bu sezon en yakın takipçisi Manchester City'nin 8 puan önünde olan Arsenal, Mykhaylo Mudryk transferinde başarısız olmuş yıldız isim Chelsea'ye transfer olmuştu. Bu transferin ardından Londra ekibinin Kvaratskhelia'ya odaklandığı kulislerde dolaşıyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Manchester City'nin de genç yıldızı takibe aldığı öğrenildi.

Taraftarın sevgilisi oldu

Oyuncu geçen yaz Rubin Kazan'dan geldiğinden beri Napoli'de taraftarın sevgilisi oldu. Ayrıca, Juventus'a karşı takımının aldığı 5-1 galibiyette 1 gol 2 asist ile zaferde pay sahibi oldu.



