Doğukan Avcı'nın sporcuları uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırıyor

Aynı zamanda Türkiye Wushu Milli Takım Antrenörü ve Türkiye Wushu Federasyonu Sanda Teknik Kurul Üyesi olan Doğukan Avcı'nın yetiştirdiği sporcular, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla hem Esenler'in hem de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Milli sporcu Emirhan Kuş, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi International Wushu Tournament'da Büyükler 65 kg Sanda kategorisinde finale yükselerek gümüş madalya kazandı ve ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil etti.

Milli sporcu Mehmet Metin Karagöz ise uluslararası başarılarına yenilerini ekledi. 2025 yılında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen Open Balkan Wushu Championship'te Gençler 56 kg Sanda kategorisinde şampiyon olan Karagöz, 2026 yılında İtalya'nın Catanzaro kentinde düzenlenen 17th Spring Dragon Wushu Open International Tournament'da da Gençler 56 kg Sanda kategorisinde şampiyon olarak Türk Wushu'sunun uluslararası alandaki başarısına önemli katkı sağladı.

Doğukan Avcı'nın özverili çalışmaları sayesinde yetişen sporcular, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandıkları derecelerle hem kulüplerini hem de ülkemizi gururlandırmaya devam ederken, Türk sporunun geleceğine de umut oluyor.

Bu uluslararası başarıların ardından Doğukan Avcı ve ekibi, yeni hedeflerine odaklandı. 19-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yalova'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde Balkan Wushu Federasyonu tarafından düzenlenecek Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'na 23 sporcu ile hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Doğukan Avcı, en büyük hedeflerinin sadece madalya kazanmak olmadığını belirterek, uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızı okutmak ve şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirerek gururla dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Avcı, elde edilen başarıların arkasında kendilerine her zaman güvenen ve destek olan isimlerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Sayın Umut Özkan'a, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Sayın Abdurrahman Akyüz'e, her zaman maddi ve manevi desteğiyle yanında olan kıymetli ağabeyi Faruk Albayrak'a ve kendisinde yeri her zaman ayrı olan kıymetli ağabeyi Samet Eren'e teşekkür etti.

Doğukan Avcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarılar sadece sporcularımızın değil; bizlere güvenen, yol gösteren ve her zaman yanımızda duran kıymetli büyüklerimizin de başarısıdır. Gençlik ve Spor Bakan Müşavirimiz Sayın Umut Özkan'a, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanımız Sayın Abdurrahman Akyüz'e ve her zaman maddi manevi desteğini hissettiren kıymetli ağabeyim Faruk Albayrak'a gönülden teşekkür ediyorum.

Ancak Samet Eren ağabeyimin bendeki yeri her zaman çok farklıdır. Zor günümde de güzel günümde de yanımda olan, bana sadece destek veren bir isim değil; yol gösteren, moral veren ve her zaman arkamda duran gerçek bir ağabey olmuştur. Böyle insanların değeri kelimelerle anlatılmaz. Rabbim hepsinden razı olsun. İnşallah onların bize olan güvenini boşa çıkarmadan daha nice şampiyon sporcular yetiştirecek, İstiklal Marşı'mızı uluslararası arenalarda okutmaya ve şanlı Türk bayrağımızı gururla göndere çektirmeye devam edeceğiz."