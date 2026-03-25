Dünya Kupası play-off maçları yarın başlıyor: İşte program

10:30 25/03/2026, Çarşamba
25/03/2026, Çarşamba
2026 Dünya Kupası
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları yarın yapılacak. Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off turunda mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yarın Romanya ile karşılaşacak.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.


Yarın oynanacak play-off yarı final maçları programı şu şekilde:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti




