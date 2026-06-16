2026 Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasını anlatan TRT spikeri görevden alındı.
Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken maçın önüne yaşanan bir olay geçti.
Yayıncı kuruluş spikeri Murat Ekrem Çimen, karşılaşmanın ilk dört dakikasında İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı İran olarak anlatırken, futbolcuların adını yanlış telaffuz etti.
Sporseverler tarafından bu durum eleştiri konusu olurken TRT, spikeri görevden aldı ve kamuoyundan özür diledi.