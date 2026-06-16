Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken maçın önüne yaşanan bir olay geçti.

Yayıncı kuruluş spikeri Murat Ekrem Çimen, karşılaşmanın ilk dört dakikasında İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı İran olarak anlatırken, futbolcuların adını yanlış telaffuz etti.