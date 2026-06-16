Dünya Kupası hakeminin skandal hareketi gündemde: FIFA'nın kararı tepki çekti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşmada görev yapan VAR hakemi Shaun Evans'ın maç öncesinde yaptığı skandal el hareketi tartışma çıkardı. FIFA'nın hakeme ceza vermemesi de şaşkınlığa neden oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup ederek turnuvaya farklı galibiyetle başladı. Karşılaşmanın skorundan çok, maç öncesinde yaşanan bir olay gündem oldu.
Müsabakada VAR hakemi olarak görev yapan Shaun Evans, hakemlerin ekrana yansıtıldığı sırada yaptığı el hareketi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Avustralyalı hakemin yaptığı işaretin, beyaz üstünlüğü ideolojisiyle ilişkilendirilen ve ırkçı sembol olarak kabul edilen bir hareket olduğu belirtildi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Tepkilerin ardından FIFA Disiplin Komitesi konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından FIFA'nın, herhangi bir kural ihlaline dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna vardığı açıklandı. Böylece Shaun Evans hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
Tartışmaların odağındaki Shaun Evans ise yaptığı açıklamada söz konusu hareketi bilinçli olarak yapmadığını belirtti.
Avustralyalı hakem şu ifadeleri kullandı:
"Bu olayın ardından yapılan haberler, benim kim olduğumu kesinlikle yansıtmıyor. Elbette bu hareketin nasıl yorumlandığını anlıyorum ve bundan dolayı üzgünüm. Ancak çok açık ve kesin bir şekilde şunu söylemek istiyorum ki, önerilen el işaretini bilerek veya kasten yapmadım."