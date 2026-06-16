Dünya Kupası hakeminin skandal hareketi gündemde: FIFA'nın kararı tepki çekti

Tartışmaların odağındaki Shaun Evans ise yaptığı açıklamada söz konusu hareketi bilinçli olarak yapmadığını belirtti.





Avustralyalı hakem şu ifadeleri kullandı:





"Bu olayın ardından yapılan haberler, benim kim olduğumu kesinlikle yansıtmıyor. Elbette bu hareketin nasıl yorumlandığını anlıyorum ve bundan dolayı üzgünüm. Ancak çok açık ve kesin bir şekilde şunu söylemek istiyorum ki, önerilen el işaretini bilerek veya kasten yapmadım."