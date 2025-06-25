Düzceli tekvandoculardan büyük başarı

Düzceli sporcular, Gruplar Analig Takvando müsabakalarında 7 madalya kazandı.
Amasya’da gerçekleştirilen Gruplar Analig Tekvando müsabakaları sona erdi.
Müsabakalara antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Kutan Muhammet Çeki birinci, Asya Şengönül, Belinay Aslanhan ve Nil Pelin Deniz ikinci, Hazal Çavuş, Alparslan Akgün ve Hazal Bakı üçüncü oldu.
Başarılı sporcular Kutan Muhammet Çeki, Asya Şengönül, Belinay Aslanhan, Nil Pelin Deniz, Hazal Çavuş, Alparslan Akgün ve Hazal Bakı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.