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Düzceli tekvandoculardan büyük başarı

Düzceli tekvandoculardan büyük başarı

15:3225/06/2025, Çarşamba
IHA
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Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Düzceli sporcular, Gruplar Analig Takvando müsabakalarında 7 madalya kazandı.

Amasya’da gerçekleştirilen Gruplar Analig Tekvando müsabakaları sona erdi.


Müsabakalara antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Kutan Muhammet Çeki birinci, Asya Şengönül, Belinay Aslanhan ve Nil Pelin Deniz ikinci, Hazal Çavuş, Alparslan Akgün ve Hazal Bakı üçüncü oldu.


Başarılı sporcular Kutan Muhammet Çeki, Asya Şengönül, Belinay Aslanhan, Nil Pelin Deniz, Hazal Çavuş, Alparslan Akgün ve Hazal Bakı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.




#Analig Takvando
#Düzce
#Kutan Muhammet Çeki
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