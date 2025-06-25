Düzceli tekvandoculardan büyük başarı

Müsabakalara antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Kutan Muhammet Çeki birinci, Asya Şengönül, Belinay Aslanhan ve Nil Pelin Deniz ikinci, Hazal Çavuş, Alparslan Akgün ve Hazal Bakı üçüncü oldu.