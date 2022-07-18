Dybala Roma yolcusu

Paulo Dybala'nın piyasa değeri 35 milyon Euro.

Juventus'un yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı kesin dille ifade edilmediği için sözleşme yenilemeyen Paulo Dybala'nın yeni durağı sonunda belli oluyor.

Geçtiğimiz sezon başı yeni kontrat konusunda iyimser olan ve ücret zammı için söz aldığı söylenen fakat özellikle devre arası Dusan Vlahovic transferi sonrası Juventus hücum rotasyonunda yeri sorgulanan Dybala, Napoli, Inter söylentileri sonrası Mourinho'nun Roma'sına imza atmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon ilki düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Roma, İtalya Şampiyonluğu yolunda Matic, Svilar ve Zeki Çelik hamlesi sonrası Dybala'ya imza attırmaya çok yakın.

İtalya basınında 3+1 yıllığına Roma ile anlaştığı söylenen Arjantinli golcü için Roma'nın, yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor.

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Dybala geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla, 39 maçta 15 gol 6 asistlik performans sergilemişti.