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Eden Hazard Real Madrid forması giyecek

L'Equipe, yılın transfer bombasını açıkladı: Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, Avrupa Ligi finali sonrasında 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eden Hazard

Eden Hazard

Fotoğraf: LEE SMITH

L'Equipe, yılın transfer bombasını açıkladı: Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, Avrupa Ligi finali sonrasında 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atacak.

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