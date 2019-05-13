Eden Hazard Real Madrid forması giyecek

L'Equipe, yılın transfer bombasını açıkladı: Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, Avrupa Ligi finali sonrasında 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atacak.
Detaylar geliyor...
L'Equipe, yılın transfer bombasını açıkladı: Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard, Avrupa Ligi finali sonrasında 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atacak.
Detaylar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum