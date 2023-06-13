Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk olarak İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile temasa geçecek. Sarı-lacivertlilerde Mircea Lucescu da ciddi adaylar arasında. İsmi geçen teknik adamlardan Abdullah Avcı ismine camiada tepki oluşurken, Sergen Yalçın ise şuanda gündemde yer almıyor.