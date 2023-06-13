Valencia yeni takımının formasını giydi.
Brezilya ekiplerinden Internacional'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, Valencia'nın yeni takımında da 13 numaralı formayı giyeceği ve 26 Haziran'da basına tanıtılacağı kaydedildi.
Süper Lig'de geçen sezon 29 gol atan Valencia'nın gol krallığı yarışını zirvede tamamlandığı bilgisini taraftarlarıyla paylaşan Brezilya ekibi, yıldız futbolcunun 38 golle milli takım tarihinin en golcü ismi olduğunu hatırlattı.
Fenerbahçe'de son üç sezonda tüm kulvarlarda 116 maça çıkan Valencia, 59 gol kaydetti.