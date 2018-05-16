Everton'da Allardyce dönemi bitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti.
- İngiliz ekibi yaptığı açıklama ile menajer Sam Allardyce'ın görevine son verildiğini duyurdu.
Kulüp açıklamasında ayrıca, 7 aylık dönemde görev yapan İngiliz çalıştırıcıya teşekkür etti. Allardyce'ın yerine Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun getirileceği iddia ediliyordu.
📣 | Everton Football Club olarak, teknik patronumuz Sam Allardyce ile yollarımızı ayırdığımızı bildiriyoruz.
7 ay süreyle kulübümüzde görev alan Allardyce'a, zorlu görevinde, istikrar sağlamak adına yaptıkları için teşekkür ediyoruz. https://t.co/CKTTihLgp6
📣 | Everton Football Club olarak, teknik patronumuz Sam Allardyce ile yollarımızı ayırdığımızı bildiriyoruz.
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