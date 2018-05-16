Everton'da Allardyce dönemi bitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti.

İngiliz ekibi yaptığı açıklama ile menajer Sam Allardyce'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüp açıklamasında ayrıca, 7 aylık dönemde görev yapan İngiliz çalıştırıcıya teşekkür etti. Allardyce'ın yerine Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun getirileceği iddia ediliyordu.

Sam Allardyce'ın yerine Conceiçao Everton'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, menajer Sam Allardyce'ın son zamanlarda geleceği tartışma konusu olmuştu.İngiliz basınından The Times, tecrübeli teknik adamın yerine Porto'yu ligde şampiyonluğa taşıyan Sergio Conceiçao'nun getirilmek istendiğini yazdı. Haberde Everton'lı yöneticilerin Portekizli çalıştırıcı ile irtibata geçtiği bilgisi yer aldı.Porto'da yıllık 2 milyon euro kazanan Conceiçao'ya yüksek bir maaş teklif edileceği iddia edilirken, görüşmelerdeki tek problemin; Porto yönetiminin 43 yaşındaki çalıştırıcıyı bırakmak istememesi gösterildi.Bilindiği gibi Everton Kulübü, teknik direktör Sam Allardyce'ın performans değerlendirmesi için taraftarlara anket yollamıştı.Everton'dan taraftarlara ilginç anket