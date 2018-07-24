Fabri resmen Fulham'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fabri ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılan İspanyol kaleci, "Fulham gibi tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Londra'nın en eski kulübü. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynama şansı bulduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bonservisi açıklandı

Tecrübeli kalecinin bonservisini ise Beşiktaş açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp KAP'a yaptığı bildirimde, Fulham'ın Fabri için 6 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu.

Welcome to Fulham Football Club, @FabricioAgosto! 🧤



🖊️: https://t.co/9pyVSBwd1p #FABRILOUS pic.twitter.com/dytpQC1dDL — Fulham Football Club (@FulhamFC) 24 Temmuz 2018



