PREMİER LİG

Fabri resmen Fulham'da

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş da tecrübeli kaleciden elde edeceği bonservis bedelini KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fabricio Ramirez, İngiliz ekibine imzayı attı.

Fabricio Ramirez, İngiliz ekibine imzayı attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fabri ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılan İspanyol kaleci, "Fulham gibi tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Londra'nın en eski kulübü. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynama şansı bulduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bonservisi açıklandı

  • Tecrübeli kalecinin bonservisini ise Beşiktaş açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp KAP'a yaptığı bildirimde, Fulham'ın Fabri için 6 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu.


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