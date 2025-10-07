Yeni Şafak
Fatih Tekke kariyer sezonunu yaşıyor

Fatih Tekke kariyer sezonunu yaşıyor

7/10/2025
Fatih Tekke bu sezon 2.13 puan ortalaması yakaladı.
Fatih Tekke bu sezon 2.13 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında yakaladığı performansla teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıcına imza attı.

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bölümde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 17 puanla lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde milli araya 2. sırada girdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda söz konusu haftalarda 18 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başlangıcına imza attı.



210 günlük çalışma meyvelerini veriyor

Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı’nın ayrılığı ve Şenol Güneş’in görevi bırakmasının ardından Trabzonspor’da Fatih Tekke ile başlayan kabuk değişimi meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerde sezon başında kadroda yapılan köklü değişimle Tekke ve ekibinin 210 günlük yoğun çalışma sürecinin ardından bordo-mavililer sahada istediğini almaya başladı. Trabzonspor, geride kalan 8 haftada elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk sezonunu hatırlatan bir çıkış yakaladı.



Fatih Tekke’de yuvada kendini buldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcını bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kayıpsız geçen Trabzonspor, evinde Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalırken, deplasmanda ise Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. 17 puanlı Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Fatih Tekke, 2.13 puan ortalaması yakaladı.







#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fatih Tekke
