Fenerbahçe Mimovic'in yeni takımını açıkladı

13:158/09/2025, Pazartesi
AA
Fenerbahçe, Mimovic'in bonservisine 6.7 milyon euro ödemişti.
Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisini Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a kiraladı.

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in bonservisinin Pafos'a kiralandığını duyurdu.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz" denildi.


Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.





#Fenerbahçe
#Ognjen Mimovic
#Pafos
