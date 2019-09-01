Fenerbahçe-Trabzonspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric
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