SERİE A

Fenerbahçe transfer haberleri: ​Miha Zajc sağlık kontrolleri için İtalya'da

Miha Zajc sağlık kontrolleri için İtalya'da

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Sloven oyuncu, Genoa ile sözleşme imzalamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miha Zajc, 31 Ocak 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Miha Zajc, 31 Ocak 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Genoa, Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3-3.5 milyon euro civarında olacağı ve Zajc'ın belirli sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde aktifleşeceği öğrenildi.

  • Mija Zac İtalya'da
  • Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncu Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.Sarın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorİtalya Serie A takımlarından Genoa, Miha Zajc transferinde sona yaklaştı. İtalyan ekibi sarı-lacivertli ekibin kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu belirtilirken, Miha Zajc transferinin bugün ya da yarın sonuçlanmasının bekleniyor. Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve AntonioMiha Zajc ile bir başka Serie A ekibi Verona da yakından ilgileniyor. Bu arada Miha Zajc’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında sona erecek.Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

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