Miha Zajc sağlık kontrolleri için İtalya'da

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Genoa, Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3-3.5 milyon euro civarında olacağı ve Zajc'ın belirli sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde aktifleşeceği öğrenildi.

Mija Zac İtalya'da

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncu Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.