Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulundu. Benfica, beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak asıllı oyuncu, Liga NOS’da bu sezon 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Listede Mergim Berisha da var

Fenerbahçe’nin listesinde Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha da var. Sarı-lacivertliler geçen sezon Altach’ta kiralık olarak forma giyen Berisha için Red Bull Salzburg kulübüyle de temasa geçti. Fenerbahçe, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kosova asıllı golcü, Almanya U21 Milli Takımı forması giyiyor. 1.88 boyundaki Berisha geçen sezon 30 maçta 10 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adının Fenerbahçe ile anılmasını değerlendiren golcü oyuncu, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun?” sorusuna yanıt verdi."Kiralık gidebilirim"Cenk Tosun, "Sakatlığım sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde yüz hazır olup Everton’a faydalı olmak istiyorum. Her gün çift idman yapıyorum. Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. Şu anda bir yere gidemem. Dizim iyileşti ama yüzde yüz hazır hale gelmek için 1.5 ay var. Şu anda kulüpler beni niye alıp oynatsın ki? Devre arasına kadar oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Geçen seneki gibi az forma şansı bulursam, hoca beni düşünmezse belki kiralık giderim" ifadelerini kullandı. "Hedefim Avrupa'da kalmak"Önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, “Avrupa’da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Ne kadar Türk Avrupa’da oynarsa o kadar beni gururlandırıyor. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum. Everton’da forma şansı bulmak istiyorum. Bulamazsam kiralık gidip Avrupa Şampiyonası’nda görev almak istiyorum” diye konuştu.Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü

Michail Antonio için nabız yoklanıyor

West Ham United forması giyen Jamaika asıllı İngiliz forvet Michail Antonio da listede. kulübü de oyuncusunu satmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki golcüye uygun bir bonservis ödemek istiyor.

Mergim Berisha'nın attığı golleri izleyebilirsiniz