Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine Haris Seferovic, Mergim Berisha ve Michail Antonio ile görüşülüyor
Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio
Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde Haris Seferovic, Mergim Berisha ve Michail Antonio bulunuyor. Hatta Fenerbahçe bu oyuncular için, kulüpleriyle iletişime bile geçti
Haber MerkeziYeni Şafak
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulundu. Benfica, beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak asıllı oyuncu, Liga NOS’da bu sezon 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Listede Mergim Berisha da var
Fenerbahçe’nin listesinde Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha da var. Sarı-lacivertliler geçen sezon Altach’ta kiralık olarak forma giyen Berisha için Red Bull Salzburg kulübüyle de temasa geçti. Fenerbahçe, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kosova asıllı golcü, Almanya U21 Milli Takımı forması giyiyor. 1.88 boyundaki Berisha geçen sezon 30 maçta 10 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
Michail Antonio için nabız yoklanıyor
West Ham United forması giyen Jamaika asıllı İngiliz forvet Michail Antonio da listede. kulübü de oyuncusunu satmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki golcüye uygun bir bonservis ödemek istiyor.
Mergim Berisha'nın attığı golleri izleyebilirsiniz
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