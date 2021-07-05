Fenerbahçe'de beklenen Pereira-Caner buluşması gerçekleşti

Yeniden Fenerbahçe takımının başına getirilen Vitor Pereira'nın Caner Erkin'le nasıl bir diyalog kuracağı merak konusu olmuştu. Önceki dönem tartışma yaşayan ikili bugün bir araya geldi.
Tecrübeli teknik adamın, Caner ile arasındaki buzları erittiği görüldü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Vitor Pereira ile Caner Erkin'in birbirlerine sarıldığı fotoğrafa yer verildi.
😄 🙌 pic.twitter.com/OIWFp6CVQZ
😄 🙌 pic.twitter.com/OIWFp6CVQZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 5, 2021
- Pereira-Caner gerginliği
- Vitor Pereira'nın ilk döneminde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner, Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.