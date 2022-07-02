Spor Fenerbahçede forvete Belotti
TRANSFER

Fenerbahçe'de forvete Belotti

İtalya Serie A takımlarından Torino ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan İtalyan golcü Belotti, kendisine talip olan Fenerbahçe ile Monaco arasında tercih yapacak. Sarı-lacivertlilerin, yeniden temasa geçtikleri Sörloth içinse bonservisini elinde tutan Leipzig 8 milyon Euro bonservis ücreti istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede forvete Belotti
Belotti, geçen sezon Serie A'da çıktığı 22 maçta 8 gol kaydetti.

Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Torino ile yollarını ayıran İtalyan forvet Andrea Belotti’nin peşinde. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan Belotti ve menajeriyle görüşmelerini sürdürürken, oyuncuya imza parası da önerdiği belirtildi.

Belotti’yi Fransa Ligue 1 takımı Monaco da istiyor. Belotti’nin önümüzdeki günlerde Monaco ile Fenerbahçe arasında tercih yapacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün yıllık ücret anlamında da Monaco’dan daha iyi bir teklif sunduğu öğrenildi.

Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe, listede yer alan Norveçli golcü Sörloth için yeniden temaslarını yoğunlaştırdı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in Sörloth için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe’nin ise Alman kulübüne kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Leipzig kulübünün ise kiralama teklifine zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istediği ifade edildi.

Sörloth’un transferi için iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

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