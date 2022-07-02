Fenerbahçe'de forvete Belotti

Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Torino ile yollarını ayıran İtalyan forvet Andrea Belotti’nin peşinde. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan Belotti ve menajeriyle görüşmelerini sürdürürken, oyuncuya imza parası da önerdiği belirtildi.

Belotti’yi Fransa Ligue 1 takımı Monaco da istiyor. Belotti’nin önümüzdeki günlerde Monaco ile Fenerbahçe arasında tercih yapacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün yıllık ücret anlamında da Monaco’dan daha iyi bir teklif sunduğu öğrenildi.

Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe, listede yer alan Norveçli golcü Sörloth için yeniden temaslarını yoğunlaştırdı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in Sörloth için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe’nin ise Alman kulübüne kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Leipzig kulübünün ise kiralama teklifine zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istediği ifade edildi.

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Sörloth’un transferi için iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.