Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin İsveçli kanat oyuncusu Niclas Eliasson’u gündemine aldı.

İlk görüşme yapıldı

Bristol City, Eliasson’un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı ama İsveçli kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Sarı-lacivertliler de cazip bir teklifle Eliassan’un menajeriyle temasa geçti.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol ve 13 asistle oynadı.

Frankfurt ile Falette pazarlığı

Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Gineli stoper Simon Falette için Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor ve bu bedeli daha aşağıya çekmek için çalışıyor.

Sezonun bitmesine rağmen ailesiyle İstanbul’da olan Falette de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin Alman kulübüne 500 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.Tarih verdilerİngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi'i yazdı.▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2020

Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı 2012 yılında Ajax'tan Tottenham'a 12.5 milyon euro karşılığında transfer olan Jan Vertonghen, 8 senenin ardından İngiliz kulübünden ayrılma kararı aldı. Sözleşmesi biten 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tottenham'a veda etti.8 yıl geçirdiği kulübe teşekkür eden Belçikalı oyuncu, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçeli taraftarlardan yüzlerce yorum aldıJan Vertonghen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerce yorumda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" çağrısıyla başarılı stoperi Fenerbahçe'ye davet ettiler. Taraftarların bu mesajları kısa süre içerisinde Twitter gündemine girerken, Vertonghen cephesinden bir açıklama gelmedi.Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık golCaner Erkin'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımFenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden attığı tweetlerden bazıları;