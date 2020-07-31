Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol kanada takviye yapmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonun başında Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan ve 29 maçta 4 gol, 6 asistle oynayan Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe memnun değil. Sarı-lacivertliler Bristol City forması giyen Niclas Eliasson'u kadrosuna katmak istiyor. Hatta Fenerbahçe, Niclas Eliasson'un menajeriyle bir görüşme de gerçekleştirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin İsveçli kanat oyuncusu Niclas Eliasson’u gündemine aldı.
İlk görüşme yapıldı
Bristol City, Eliasson’un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı ama İsveçli kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Sarı-lacivertliler de cazip bir teklifle Eliassan’un menajeriyle temasa geçti.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol ve 13 asistle oynadı.
Frankfurt ile Falette pazarlığı
Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Gineli stoper Simon Falette için Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor ve bu bedeli daha aşağıya çekmek için çalışıyor.
Sezonun bitmesine rağmen ailesiyle İstanbul’da olan Falette de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin Alman kulübüne 500 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.
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