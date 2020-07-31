SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol kanada takviye yapmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonun başında Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan ve 29 maçta 4 gol, 6 asistle oynayan Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe memnun değil. Sarı-lacivertliler Bristol City forması giyen Niclas Eliasson'u kadrosuna katmak istiyor. Hatta Fenerbahçe, Niclas Eliasson'un menajeriyle bir görüşme de gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Niclas Eliasson'un Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.

Niclas Eliasson'un Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin İsveçli kanat oyuncusu Niclas Eliasson’u gündemine aldı.

İlk görüşme yapıldı

Bristol City, Eliasson’un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı ama İsveçli kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Sarı-lacivertliler de cazip bir teklifle Eliassan’un menajeriyle temasa geçti.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol ve 13 asistle oynadı.

Simon Falette bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 asist kaydetti.
Simon Falette bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 asist kaydetti.

Frankfurt ile Falette pazarlığı

Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Gineli stoper Simon Falette için Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor ve bu bedeli daha aşağıya çekmek için çalışıyor.

  • Sezonun bitmesine rağmen ailesiyle İstanbul’da olan Falette de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin Alman kulübüne 500 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar
İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.Tarih verdilerİngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi&#39;i yazdı.▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2020

Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı
Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı

2012 yılında Ajax'tan Tottenham'a 12.5 milyon euro karşılığında transfer olan Jan Vertonghen, 8 senenin ardından İngiliz kulübünden ayrılma kararı aldı. Sözleşmesi biten 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tottenham'a veda etti.8 yıl geçirdiği kulübe teşekkür eden Belçikalı oyuncu, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçeli taraftarlardan yüzlerce yorum aldıJan Vertonghen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerce yorumda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" çağrısıyla başarılı stoperi Fenerbahçe'ye davet ettiler. Taraftarların bu mesajları kısa süre içerisinde Twitter gündemine girerken, Vertonghen cephesinden bir açıklama gelmedi.Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık golCaner Erkin'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımFenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden attığı tweetlerden bazıları;

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?

Fenerbahçe, İtalya ve İngiltere’den ciddi talipleri olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi’in satılması halinde alternatiflerini belirlemeye başladı. Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı kurmak isteyen sarı-lacivert takımın forvet listesinin ilk sırasında İngiltere Championship takımlarından Bristol City forması giyen Famara Diedhiou yer alıyor.Fenerbahçe Famara Diedhiou için Bristol City ile görüşüyor Fenerbahçe, 27 yaşındaki Senegalli golcüyü kadrosuna katmak için çalışıyor. Kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon bitecek Diedhiou, Bristol City ile yeniden anlaşmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, Senegalli golcünün transferi için Bristol City ile temasa geçti.Famara, Moussa Sow'dan bilgi aldı Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki Senegalli golcünün de sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Moussa Sow’dan bilgi aldığı öğrenildi. Sow’un da vatandaşı Diedhiou’ya Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Brahim Darri kimdir? TFF 1. Lig'den transfer geliyorSarı-lacivertliler, Vedat Muriqi’in satılmasının ardından Diedhiou’nun bonservisi için Bristol City ile masaya oturacak. Bu sezon takımıyla toplamda 44 karşılaşmaya çıkan Senegalli forvet; 14 gol attı ve 1 de gol pası verdi. Senegal Milli Takımı’nın da forması giyen Diedhiou, 9 kez ülkesinin formasını terletti ve 5 gol kaydetti.Famara Diedhiou kimdir?15 Aralık 1992 yılında Senegal'de doğan Famara Diedhiou, 1 Temmuz 2017 yılında 6 milyon euro karşılığında Angers'den Bristol City'ye transfer oldu. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ ayaklı ve forvet olarak görev yapıyor. Bu sezon toplamda çıktığı 44 maçta 14 gol ve 1 asistle oynayan Diedhiou, 1.89 boyunda. 27 yaşındaki oyuncu 9 kez Senegal forması giyerken, 5 gol kaydetti.Famara Diedhiou'nun attığı goller

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