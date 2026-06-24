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Fenerbahçe'de iki imza daha! Kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de iki imza daha! Kamp kadrosu belli oldu

15:2224/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe sezonu İsmail Kartal yönetiminde Düzce'de açıyor.
Fenerbahçe sezonu İsmail Kartal yönetiminde Düzce'de açıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başlayacak Fenerbahçe'de iki isimle profesyonel sözleşme imzalanırken kampa katılmayan tecrübeli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bugün saat 17.00’de Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çağrı Balta & Adem Yeşilyurt

"Kulübümüz, Türk futbolunun umut vadeden genç yetenekleri arasında gösterilen futbolcularımız Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. İki oyuncumuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan A Takımımızın kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

Diego Carlos hakkında bilgilendirme

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

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