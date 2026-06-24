Fenerbahçe'de iki imza daha! Kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Türk futbolunun umut vadeden genç yetenekleri arasında gösterilen futbolcularımız Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. İki oyuncumuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan A Takımımızın kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."