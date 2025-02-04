Fenerbahçe'de Mimovic gelişmesi: TFF'ye bildirildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan bilgilere göre, Sırp futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.

Lisansı olmadığı için hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının kadrosunda yer almayan Mimovic'in yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçının kadrosunda olması bekleniyor.