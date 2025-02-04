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Fenerbahçe'de Mimovic gelişmesi: TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe'de Mimovic gelişmesi: TFF'ye bildirildi

17:364/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sırp futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sırp futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Kızılyıldız ekibinden transfer ettiği Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in lisansı çıktı.

Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer edip 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ognjen Mimovic'in lisansı işlemlerini tamamladı.


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan bilgilere göre, Sırp futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.


Lisansı olmadığı için hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının kadrosunda yer almayan Mimovic'in yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçının kadrosunda olması bekleniyor.






#Fenerbahçe
#Ognjen Mimovic
#Trendyol Süper Lig

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