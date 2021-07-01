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Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı yapıldı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör henüz açıklanamadı. Sarı lacivertliler yeni sezonun ilk çalışmasını teknik direktörsüz yaparken takımın başında geçtiğimiz sezon teknik ekipte yer alan antrenörler yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede yeni sezonun ilk antrenmanı yapıldı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk idmanını teknik direktörsüz gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerde sezonun ilk idmanında takımı geçtiğimiz sezon teknik heyette yer alan Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı.

Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını belirtmişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör belirsizliğinin hafta sonuna kadar son bulması bekleniyor.

  • Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümü Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlanmıştı. Yeni sezon öncesinde Belözoğlu ile yollarını ayıran Ali Koç, takımın başına yeni bir teknik direktör getireceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe'de takımı Volkan Demirel çalıştırdı.
Fenerbahçe'de takımı Volkan Demirel çalıştırdı.

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