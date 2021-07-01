Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı yapıldı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk idmanını teknik direktörsüz gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerde sezonun ilk idmanında takımı geçtiğimiz sezon teknik heyette yer alan Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı.
Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını belirtmişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör belirsizliğinin hafta sonuna kadar son bulması bekleniyor.
- Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümü Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlanmıştı. Yeni sezon öncesinde Belözoğlu ile yollarını ayıran Ali Koç, takımın başına yeni bir teknik direktör getireceğini duyurmuştu.
Adı Fenerbahçe ile anılan teknik adamlarla ilgili son durum👇
Rafa Benitez > Everton [✍]
Nuno Esprito > Tottenham [✍]
Marco Silva > Fulham [⏳]
Ralf Ragnick > Lokomotiv [⏳] pic.twitter.com/Fn1YeEeRLU
Adı Fenerbahçe ile anılan teknik adamlarla ilgili son durum👇