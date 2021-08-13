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Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor: Transferde Galatasaray detayı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Zanka'ya Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin hocası Jess Thorup, stopere ihtiyaçları olduğunu ve transfer yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor: Transferde Galatasaray detayı
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Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de son derece önemli. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Zanka'ya, Danimarka ekibi Kopenhag'ın talip olduğu öğrenildi.

Transferde Galatasaray detayı

Galatasaray'ın, Kopenhag'dan 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson'ı transfer etmesinin ardından, Danimarka ekibinde stoper eksiği oluştu. Kopenhag bu eksiği, eski oyuncusu Zanka ile çözmek istiyor.

"Kopenhag için ilgi çekici bir oyuncu"

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, stoper ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Bu eksiği Zanka ile kapatabileceklerini belirten Thorup, "Her zaman Mathias Zanka'nın Kopenhang için önemli olduğunu söyledik, bu da onu birçok kulüp için ve Kopenhag için ilgi çekici bir oyuncu yapıyor. Stopere ihtiyacımız var ve transfer yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • 10 Ağustos 2019 tarihinde Huddersfield'tan 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Zanka'nın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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Transfermarkt verilerine göre Zanka'nın güncel bonservis değeri 1.5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Zanka'nın güncel bonservis değeri 1.5 milyon euro.
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