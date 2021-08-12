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Pereira'dan Fenerbahçeli futbolcularla özel toplantı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularından yeni sezonda nasıl bir takım istediğini anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereiradan Fenerbahçeli futbolcularla özel toplantı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularıyla yaptığı toplantıda tempolu oynayan, hızlı ve dikine oynayan, bol pozisyona giren bir takım istediğini anlattı. Kadrodaki her oyuncunun aynı seviyede olmasını isteyen Pereira, uzun maratonda rotasyon yaparken takımın aynı hızda ve sistemde devam etmesini istiyor.

"Sahada herkes görevini yapacak"

Oyuncularından sisteme ve verdiği görevlere tam uymasını isteyen Portekizli teknik adam, “Sahada herkes kendi görevini yapacak. Savunma öncelikle savunma tarafını öne çıkaracak. Hücuma çıktığında da sağlam ve garantili bir şekilde hücuma çıkacak. Eski alışkanlıklarınızı unutmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

  • "Top her zaman bizde olacak"
  • Daha agresif bir takım olmaları gerektiğini de söyleyen Pereira “Ofansif, agresif, oyunu kontrol eden eden bir takım olacağız. Kaliteli pas trafiği oluşturacağız, top her zaman bizde olacak. Ben sizden takımın hedeflerini kişisel hedeflerinizden önde tutmanızı istiyorum. Yeni oyun sistemine alışma dönemi artık geride kaldı. Biz güçlü bir takımız ve bunu sahaya yansıtacağımız futbolla göstereceğiz” dedi.

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